الرياضة - 10:06 - الصفقة الـ16.. مودرن سبورت يتعاقد مع النيجيري إبراهيم أجاسا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:06 مساءً - أتم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس إجراءات التعاقد مع اللاعب النيجيري إبراهيم محفوظ أجاسا، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ودعم الفريق الأول بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الكروي الجديد.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت وموافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

اللاعب النيجيري إبراهيم أجاسا هو الصفقة الـ16 لمودرن سبورت في الانتقالات الصيفية، ويجيد اللعب بمركز الجناح، من مواليد نوفمبر 2005، ويعد من المواهب الكبيرة في نيجيريا التي ينتظرها مستقبل باهر، وسبق له اللعب بنادي Hephzibah Sports Club النيجيري.