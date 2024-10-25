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الرياضة - 09:50 - غلق باب الترشح في 11 اتحادًا أولمبيًا لدورة انتخابية جديدة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:50 - غلق باب الترشح في 11 اتحادًا أولمبيًا لدورة انتخابية جديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:50 - غلق باب الترشح في 11 اتحادًا أولمبيًا لدورة انتخابية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:50 مساءً - أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، غلق باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات 11 اتحادا رياضيا أولمبيا لدورة انتخابية جديدة 2024-2028، والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد.

وضمت قائمة الاتحادات الرياضية - التي أغلق بها باب الترشح حتى اليوم الجمعة - كلا من الرماية، الفروسية، ألعاب القوى، الجمباز، السباحة، كرة السلة، الهوكي، رفع الأثقال، الجودو، التايكوندو، التجديف.

وتقرر إقامة انتخابات اتحاد الرماية يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر المقبل ويحق للتصويت 19 هيئة، كما تقرر أن تكون انتخابات اتحاد الفروسية يوم الخميس 7 نوفمبر المقبل ويحق التصويت في الانتخابات التي تكون بنظام القائمة المغلقة 13 هيئة.

وتقام انتخابات اتحاد ألعاب القوى يوم 8 نوفمبر المقبل ويحق التصويت لـ 69 هيئة رياضية، كما تقام انتخابات اتحاد الجمباز بنظام القائمة المغلقة يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر ويحق لـ 20 هيئة التصويت في تلك الانتخابات.

كما تقام انتخابات اتحاد السباحة يوم الجمعة 15 نوفمبر المقبل ويحق التصويت في الانتخابات التي تقام بنظام القائمة المغلقة 10 هيئات، كما تقام انتخابات اتحاد كرة السلة يوم الجمعة 15 نوفمبر المقبل ويحق التصويت في الانتخابات 39 هيئة.

وتقام انتخابات اتحاد الهوكي يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر المقبل ويحق للتصويت في الانتخابات 14 هيئة، كما تقام انتخابات اتحاد رفع الأثقال يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر ويحق للتصويت 16 هيئة، وتقام انتخابات اتحاد الجودو يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر ويحق للتصويت 32 هيئة.

وتشهد انتخابات اتحاد التايكوندو مشاركة 52 هيئة في الانتخابات التي تقام بنظام القائمة المغلقة يوم السبت الموافق 23 نوفمبر المقبل، كما تقام الانتخابات في اتحاد التجديف يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر ويحق للتصويت 12 هيئة.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وتضم اللجنة الأولمبية المصرية 29 اتحادا أولمبيا وهم: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوي - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترياثلون، الهوكي، الريشة الطائرة، الرجبي، الجولف، وأخيرا الإسكواش بعد انضمام اللعبة إلى دورة الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الأولمبية 2028 التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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