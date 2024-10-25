أودينيزي يفوز على كالياري بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:44 مساءً - فاز فريق أودينيزي علي نظيره كالياري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

مباراة أودينيزي وكالياري

أحرز ثنائية اودينيزي لورينزو اوكا في الدقيقة 37 وكينان ديفيس في الدقيقة 77.

ترتيب أودينيزي وكالياري

ويحتل فريق اودينيزي المركز الرابع بالدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة ويحتل كالياري المركز الـ 15 برصيد 9 نقاط.

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