الرياضة - 09:16 - تقارير: ليفربول يبدأ مفاوضات ضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:16 مساءً - كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول بدأ المحادثات الأولية مع ممثلي عمر مرموش من أجل ضم الجناح المصري المتألق مع نادي آينتراخت فرانكفورت.

وأفادت شبكة "سكاي ألمانيا" أن نادي فرانكفورت سيطلب ما بين 50-60 مليون يورو لرحيل اللاعب.

وأشارت إلى أن مرموش يحلم بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيوافق فورًا على الانضمام إلى نادي ليفربول.

وقاد مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على نظيره فريق ريجاس فوتبولا سكولا، أمس الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما أحرز هدف المباراة الوحيد.

ويقدم عمر مرموش مستوى مميز مع فريق آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني هذا الموسم، ويتصدر النجم المصري ترتيب هدافي البوندسليجا برصيد 9 أهداف، ويأتي خلفه هاري كين نجم بايرن ميونخ برصيد 8 أهداف.

ويضم ليفربول الإنجليزي بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح الذي أصبح واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ الريدز والبريميرليج، إلا أنه قد يرحل عن صفوف الفريق بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.