التشكيل الرسمي لمباراة ماينز وبروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:11 مساءً - أعلن المديران الفنيان لمباراة ماينز وبوروسيا مونشنجلادباخ، التشكيل الرسمي للمباراة التي تقام في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

تشكيل ماينز أمام وبوروسيا مونشنغلادباخ

تشكيل وبوروسيا مونشنجلادباخ أمام ماينز

ترتيب ماينزو بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

يتواجد فريق ماينز قبل هذه المباراة في المركز الثاني عشر بـ 8 نقاط، ويتواجد بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشر بـ 9 نقاط.

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