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سيدات طائرة الزمالك يفوزعلى الشمس بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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سيدات طائرة الزمالك يفوزعلى الشمس بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

سيدات طائرة الزمالك يفوزعلى الشمس بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:11 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الشمس بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على  صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على الشمس 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 16

25 - 13

25 - 19

ويشارك "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية مع فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق نظيره سبورتنج، يوم الاثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعد، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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