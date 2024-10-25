الرياضة - 09:00 - مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - بث مباشر مباراة الأهلي والأخدود، اليوم الجمعة، الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مبارة الأهلي والأخدود لحساب الجولة 8 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، معقل رفقاء رياض محرز.

مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، مباراة الأخدود اليوم، وهو في جعبته 10 نقاط من 7 مباريات خاضها «الراقي» في الدوري السعودي حتى الآن، ويحتل بهم المركز السابع بدوري روشن، بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد وثلاث هزائم لكتيبة المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 4 نقاط من 7 مباريات خاضها في دوري روشن حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وحيد أيضًا، وتلقى الفريق الهزيمة خلال 5 مباريات.

مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء ومتابعيها بث مباشر لـ مباراة الأهلي والأخدود، اليوم الجمعة، الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مبارة الأهلي والأخدود لحساب الجولة 8 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، معقل رفقاء رياض محرز.