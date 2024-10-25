عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 09:00 - مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:00 - مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - بث مباشر مباراة الأهلي والأخدود، اليوم الجمعة، الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مبارة الأهلي والأخدود لحساب الجولة 8 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، معقل رفقاء رياض محرز.

مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، مباراة الأخدود اليوم، وهو في جعبته 10 نقاط من 7 مباريات خاضها «الراقي» في الدوري السعودي حتى الآن، ويحتل بهم المركز السابع بدوري روشن، بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد وثلاث هزائم لكتيبة المدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، مباراة الأهلي، وهو يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 4 نقاط من 7 مباريات خاضها في دوري روشن حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادل وحيد أيضًا، وتلقى الفريق الهزيمة خلال 5 مباريات.

مشاهدة مباراة الأهلي والأخدود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء ومتابعيها بث مباشر لـ مباراة الأهلي والأخدود، اليوم الجمعة، الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مبارة الأهلي والأخدود لحساب الجولة 8 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، معقل رفقاء رياض محرز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:37 - بعد اشتباكات أمستردام.. هولندا تشدد عمليات التفتيش على الحدود - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق