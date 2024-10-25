عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

في اليوم الأخير للمركاتو، مودرن سبورت يتعاقد مع النيجيري إبراهيم أجاسا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في اليوم الأخير للمركاتو، مودرن سبورت يتعاقد مع النيجيري إبراهيم أجاسا - أخبار كلمتك

في اليوم الأخير للمركاتو، مودرن سبورت يتعاقد مع النيجيري إبراهيم أجاسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:55 مساءً - تعاقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس مع اللاعب النيجيري إبراهيم محفوظ أجاسا، في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي  وذلك ضمن خطة النادي في التطوير ودعم الفريق الأول بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات خلال الموسم الكروي الجديد.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد جلسة مع الكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت وموافقة الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

اللاعب النيجيري إبراهيم أجاسا يجيد اللعب بمركز الجناح، من مواليد نوفمبر ٢٠٠٥، ويعد من المواهب الكبيرة في نيجيريا التي ينتظرها مستقبل باهر وسبق له اللعب بنادي Hephzibah Sports Club النيجيري.

3b1eb77c40.jpg
61d9f1beb9.jpg
8f44f5bf00.jpg
f5d1f82e31.jpg

وتعد تلك الصفقة السادسه عشر للفريق استعدادا للموسم الجديد 

وديًا.. مودرن سبورت يفوز على لافيينا بهدف ايبا

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره فريق لافيينا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها الفريق خلال فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:21 - مواعيد مباريات اليوم.. الثلاثاء 12 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق