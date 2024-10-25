الرياضة - 08:52 - وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة مصر الدولية للفروسية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - حضر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعضا من منافسات بطولة مصر الدولية للفروسية والمؤهلة لكأس العالم، وذلك بملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات في القوات المسلحة، والشيخ سلطان اليحيائي رئيس المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية والدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأثنى "صبحي" على التنظيمً الجيد والمعهود من قبل إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، مشيداً بملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية، والتي باتت صرحا كبيرا وعظيما، يدعو للفخر ويضع مصر الاختيار الأمثل على المستويين الدولي والقاري لتنظيم واستضافة كبرى المنافسات والمسابقات الدولية والقارية المختلفة، مرحبا بجميع وفود الدول المشاركة بالبطولة متمنياً لهم التوفيق وقضاء وقت طيب طوال ايام البطولة.

يذكر أن منافسات بطولة مصر الدولية فئة الثلاث نجوم للفروسية، والمُؤهلة لكأس العالم، والتي تحتضنها ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يُشارك في فعاليتها 14 دولة عربية وأوروبية وإفريقية، بإجمالي 141 فارسا وبصحبة 179 جوادا.

وتضم قائمة الدول المُشاركة في البطولة، كلاً من: فرنسا، ألمانيا، ليبيا، هولندا، النرويج، فلسطين، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، الإمارات، بالإضافة إلى مصر "مستضيفة البطولة".

وإلى جانب بطولة العالم، تقامً أيضاً - في نفس التوقيت - بطولة نهائي الدوري العربي التي تنفذ برعاية الاتحاد الدولي للفروسية، وستحدد من خلالها بطل الدوري العربي للفروسية للمرحلة السنية تحت ١٤-١٨-٢١ عاما.

وتقام البطولة - التي تجري منافستها خلال الفترة من 23 حتى 26 أكتوبر - على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وذلك بتنظيم وتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وإدارة المدرعات بالقوات المسلحة والاتحاد المصري للفروسية.