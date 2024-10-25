الرياضة - 08:52 - 6 أهداف في تعادل مثير بين النصر والخلود بالدوري السعودي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:52 مساءً - تعادل فريق النصر مع مضيفه فريق الخلود بثلاثة أهداف لكل فريق، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025.

وبهذه النتيجة رفع فريق النصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي خلف الهلال والاتحاد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 21 نقاطة.

وعلى الجانب الآخر، رفع فريق الخلود الذي كان قريبًا من تحقيق فوزًا تاريخيًا على النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي.