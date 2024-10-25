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النصر يخطف تعادل مثير أمام الخلود 3ـ 3 بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

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النصر يخطف تعادل مثير أمام الخلود 3ـ 3 بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

النصر يخطف تعادل مثير أمام الخلود 3ـ 3 بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - تعادل فريق النصر والخلود  بنتيجة 3ـ3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

وسجل ماوليدا الهدف الأول والثاني لصالح الخلود في الدقائق 12 و28، فيما اضاف الهدف الثالث اللاعب موليكا بالدقيقة 71. 

 

وسجل الهدف الاول للنصر اللاعب لابورت في الدقيقة 16، بينما احرز تاليسكا الهدف الثاني والثالث في الدقائق  24، 5+90. 

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ويغيب كريستيانو رونالدو عن فريق النصر أمام الخلود، بسبب تفضيل بيولي مدرب العالمي إراحة  النجم البرتغالي. 

تشكيل النصر أمام الخلود 

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القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في الدوري السعودي
تبث مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الخلود والنصر عبر SSC1 SD بتعليق عائد العصيمي، وSSC1 HD بتعليق فارس عوض وأحمد النفيسة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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