عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

عملية نصب تاريخية لزعيم عصابة دولية ارسل ٥٠٠ الف دولار الى اليمن - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪ - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

مايا دياب في رسالة مؤثرة بعيد ميلادها: سنة هي الأسوأ وطني تحت الدمار - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة وانخفاض علف الصويا في الأسواق - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

أهمية نظام التعليق في السيارات وطرق صيانته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:38 - الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أبرزها إيقاف مدرب زد، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 07:58 - الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك وشحاتة والسيد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:58 - الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك وشحاتة والسيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:58 - الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك وشحاتة والسيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:58 مساءً - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد السيد لاعب وسط الأبيض لأشعة مقطعية على المخ وفحوصات طبية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب من أي إصابة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن محمد شحاتة ومحمود بنتايك يعانيان من إجهاد عضلي وسيكون الثنائي جاهز للمباريات المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:09 - بالمسيرات.. فصائل عراقية تقصف هدفاً عسكرياً جنوب إسرائيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق