الرياضة - 07:58 - الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك وشحاتة والسيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:58 مساءً - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد السيد لاعب وسط الأبيض لأشعة مقطعية على المخ وفحوصات طبية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب من أي إصابة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن محمد شحاتة ومحمود بنتايك يعانيان من إجهاد عضلي وسيكون الثنائي جاهز للمباريات المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.