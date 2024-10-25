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مفاجأة، هالاند يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

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مفاجأة، هالاند يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

مفاجأة، هالاند يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:42 مساءً - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اهتمام إيرليتج هالاند مهاجم مانشستر سيتي،  بالانضمام إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن إيرلينج هالاند مهتم بالانضمام إلى ريال مدريد، عندما يغادر مانشستر سيتي، حيث ينتهي عقده في 2027.

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد وتشهد مواجهات قوية بين الفرق.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة التاسعة

1- ليفربول -21 نقطة.

2- مانشستر سيتي - 20 نقطة.

3- أرسنال - 17 نقطة.

4- أستون فيلا - 17 نقطة.

5- برايتون - 15 نقطة.

6- تشيلسي - 14 نقطة.

7- توتنهام هوتسيبر - 13 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة.

9- فولهام - 11 نقطة.

10- بورنموث - 11 نقطة.

11- مانشستر يونايتد - 11 نقطة.

12- نوتنجهام فورست - 10 نقاط.

13- برينتفورد - 10 نقاط.

14- ليستر سيتي - 9 نقاط.

15- وست هام يونايتد - 8 نقاط.

16- إيفرتون - 8 نقاط.

17-إيبسويتش تاون - 4 نقاط.

18- كريستال بالاس - 3 نقاط.

19- ساوثهامبتون - نقطة واحدة.

20- وولفرهامبتون - نقطة واحدة.

ويأتي على رأس تلك المواجهات صدام آرسنال وليفربول مانشستر يونايتد مع وست هام.

مواجهات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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