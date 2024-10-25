الرياضة - 07:35 - معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة بملعب سانتياجو برنابيو، يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024، ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة، قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وسيشهد اللقاء تنافسا قويا بين العملاقين من أجل صدارة جدول ترتيب الليجا.

ويدخل ريال مدريد صاحب الضيافة مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بمعنويات مرتفعة، بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد منتشيا بفوزه الكبير على بايرن ميونخ الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا، وتغلبه على أشبيلية بخمسة أهداف لهدف، بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن إسناد مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني إلى المعلق التونسي عصام الشولي، وتذاع المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.