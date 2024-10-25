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الرياضة - 07:18 - رابطة الدوري الفرنسي تصدم باريس سان جيرمان وتنصف كيليان مبابي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:18 - رابطة الدوري الفرنسي تصدم باريس سان جيرمان وتنصف كيليان مبابي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:18 - رابطة الدوري الفرنسي تصدم باريس سان جيرمان وتنصف كيليان مبابي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - قضت لجنة الاستئناف التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بأحقية كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني حاليا، في نزاعه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان بشأن مستحقاته.

ورغم ذلك فإن القرار غير ملزم من الناحية القانونية، وفي حال عدم توصل الطرفين إلى حل فقد يتم اللجوء إلى محكمة العمل.

ويطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو "5ر59 مليون دولار" وهو مايتعلق برواتب مستحقة عن شهور أبريل ومايو ويونيو، وكذلك الثلث الأخير من مكافأة تجديد عقده ومكافأة أخرى.

وكان باريس سان جيرمان قد رفض في وقت سابق الامتثال لطلب رابطة الدوري الفرنسي بمنح تلك المبالغ لمبابي.

ودلل النادي على موقفه من خلال ما قال عنه إنه اتفاق شفوي ليثبت عدم أحقية اللاعب في الحصول على أموال، على الجانب الآخر فقد قال مبابي إن الاتفاق الشفوي تم تنفيذه في الوقت الذي لم يكن يشارك فيه لمدة كافية بعد اعلان انتقاله إلى ريال مدريد.

ولعب مبابي سبعة أعوام في باريس سان جيرمان لكنه غاد الفريق هذا الصيف للانضمام إلى ريال مدريد، وفاز بالدوري الفرنسي ست مرات وكأس فرنسا أربع مرات لكنه فشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا وهو أحد أهم أهداف الفريق الباريسي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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