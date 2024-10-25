الرياضة - 07:18 - أرتيتا: أرسنال سيواجه ليفربول بـ«الإيمان والطاقة والالتزام» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - أكد المدير الفني الحالي لفريق أرسنال، ميكيل أرتيتا، اليوم الجمعة، على أن فريقه لايشعر بالأسف من الغيابات التي ستلحق بالفريق خلال مواجهة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي، مشدداً على أن الإصابات ليست عذراً للجانرز خلال واجهة الريدز.

ويعاني آرسنال من غيابات مؤثرة، إذ سيفتقد الفريق جهود الثنائي مارتن أوديجارد وويليام ساليبا بسبب الإصابات والإيقاف، كما تثار الشكوك حول حالة بوكايو ساكا وجورين تيمبر وريكاردو كالافيوري، ورغم هذه الظروف الصعبة، أكد أرتيتا في مؤتمره الصحفي أن فريقه سيواجه ليفربول "بالإيمان والطاقة والالتزام".

وقال أرتيتا، إن أرسنال لن يستخدم غيابهم كعذر، وأن فريقه سيواجه ليفربول "بالإيمان والطاقة والالتزام، هذه هي اللعبة، من الواضح أننا لا نريد أن نكون في هذا الموقف ولكننا محظوظون لأن لدينا الفريق القادر على الرد على المواقف الصعبة، لدينا خيارات مختلفة في الدفاع، وسنجد الحلول المناسبة.

وتابع: لقد حصلنا على يوم راحة بعد دوري أبطال أوروبا ويومين للتحضير للمباراة، إنها مباراة كبيرة وفرصة كبيرة ونحن نحب هذا النوع من المباريات في ملعب الإمارات".

وبسؤاله عن وجهة نظره في بداية آرني سلوت مع ليفربول، قال المدير الفني الإسباني إن "بداية سلوت مع ليفربول جيدة جدا، فهم في موقف جيد ويواصلون الانفراد بالصدارة، ففريق ليفربول ينافس على أعلى المستويات خلال التسع سنوات الماضية".