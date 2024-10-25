الرياضة - 06:52 - العين يتعادل مع صاحب المركز الـ13 بالدوري الإماراتي قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:52 مساءً - تعادل فريق العين مع ضيفه دبا الحصن بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق دبا الحصن في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 71 عن طريق أسامة حدادي من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل العين بهدف أحرزه لابا كودجو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان هذا هو التعادل الأول لدبا الحصن في الدوري هذا الموسم، بعد خسارته في الجولات الخمس السابقة، وحصد الفريق أول نقطة له ليتواجد في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

في المقابل، رفع العين، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس، محققا تعادله الثاني في الدوري مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة.

يذكر أن هذه هي المباراة الأخيرة للعين قبل مواجهة الأهلي في بطولة كأس إنتركونتيننتال "كأس القارات للأندية" المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.