كرة اليد، الزمالك يفوز على القناة في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره القناة بنتيجة 41 - 30 في المباراة التي جمعتهما على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.

يد الزمالك والقناة

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 21 - 16، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 41 - 30.

الجهاز الفني ليد الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

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