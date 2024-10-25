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الدوري السعودي، القادسية يتقدم علي ضمك بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، القادسية يتقدم علي ضمك بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، القادسية يتقدم علي ضمك بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:51 مساءً - تقدم فريق القادسية علي نظيره ضمك بهدف دون رد، في الشوط الأول من  المباراة التي تجمعهما اليوم علي ملعب “ الأمير محمد بن فهد ”، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. 

 

وسجل هدف التقدم لفريق القادسية اللاعب كينيونيس في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول. 

 

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف ضمك عن مباراة فريقه، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها. 

 

تشكيل ضمك أمام القادسية 

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تشكيل القادسية أمام ضمك 

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ترتيب ضمك والقادسية في الدوري السعودي 

ويحتل فريق القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد ضمك في المركز الثالث عشر بـ 7 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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