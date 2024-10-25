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تعاون مصري إماراتي في سحب عينات الكشف عن المنشطات بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

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تعاون مصري إماراتي في سحب عينات الكشف عن المنشطات بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

تعاون مصري إماراتي في سحب عينات الكشف عن المنشطات بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - الجمعة 25/أكتوبر/2024 - 06:21 م 10/25/2024 6:21:30 PM

الأهلي والزمالك في
الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا، أكدت من خلاله أنه تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة كأس السوبر المصري بالتعاون مع  الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات. 

وقالت المنظمة المصرية في بيانها: انه في إطار التعاون المثمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النزاهة في الرياضة، تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة السوبر المصري، حيث تعاونت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وبحسب البيان: توجهت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالشكر إلى الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات على دعمها الكبير وتعاونها المتميز في هذا الحدث الرياضي المهم، والذي يعكس حرص البلدين على حماية القيم الرياضية والروح التنافسية العادلة وتعزيز الشفافية في المنافسات الرياضية.

جدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري شهدت مشاركة 4 أندية: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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