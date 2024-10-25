تعاون مصري إماراتي في سحب عينات الكشف عن المنشطات بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - الجمعة 25/أكتوبر/2024 - 06:21 م 10/25/2024 6:21:30 PM

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا، أكدت من خلاله أنه تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة كأس السوبر المصري بالتعاون مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات.

وقالت المنظمة المصرية في بيانها: انه في إطار التعاون المثمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز النزاهة في الرياضة، تم سحب عينات الكشف عن المنشطات من اللاعبين المشاركين في بطولة السوبر المصري، حيث تعاونت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مع الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وبحسب البيان: توجهت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالشكر إلى الوكالة الإماراتية لمكافحة المنشطات على دعمها الكبير وتعاونها المتميز في هذا الحدث الرياضي المهم، والذي يعكس حرص البلدين على حماية القيم الرياضية والروح التنافسية العادلة وتعزيز الشفافية في المنافسات الرياضية.

جدير بالذكر أن بطولة السوبر المصري شهدت مشاركة 4 أندية: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا.

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