الرياضة - 06:19 - مشاهدة مباراة النصر والخلود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - بث مباشر مباراة النصر والخلود، اليوم الجمعة، الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مبارة النصر والخلود لحساب الجولة 8 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، معقل رفقاء أليو ديانج.

مشاهدة مباراة النصر والخلود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، ضيفًا ثقيلًا على الخلود وهو في جعبته 17 نقطة من 7 مباريات خاضها العالمي في الدوري السعودي حتى الآن، ويحتل بهم المركز الثالث بدوري روشن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين ودون هزيمة لرفقاء الأسطورة كريستيانو رونالدة.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، مباراة النصر، وهو يحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 5 نقاط من 7 مباريات خاضها في دوري روشن حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادلين و4 هزائم رفقاء النجم المالي المعار من صفوف الأهلي أليو ديانج.

مشاهدة مباراة النصر والخلود بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

وتقدم كلمتك لقرائها الأعزاء ومتابعيها بث مباشر لـ مباراة النصر والخلود، اليوم الجمعة، الموافق 25 من شهر أكتوبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مبارة النصر والخلود لحساب الجولة 8 من الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والتي تقام على أرضية ستاد «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، معقل رفقاء أليو ديانج.