الرياضة - 05:53 - أنشيلوتي: فينيسيوس سيفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - قال المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، إن الجناح الأيسر للفريق، فينيسيوس جونيور سيكون هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية.

وأضاف المدير الفني الإيطالي - خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة - "أن فينيسيوس سيكون الفائز القادم بجائزة الكرة الذهبية، هذا أمر لا شك فيه. فينيسيوس سيفوز بالبالون دور (الكرة الذهبية)، بالنسبة لي هذا أمر واضح، ولا أحد آخر يمكنه الفوز بالجائزة خلال العام الحالي".

وعن صيام بيلينجهام عن التهديف، قال أنشيلوتي، إنه "يقدم أداء جيدا ويتحسن بعدما عانى من إصابات في الكاحل والكتف، وسيبقى لاعبا مهما في صفوف الفريق".

وتابع: "في الموسم الماضي كانت أهداف بيلينجهام مهمة، لأننا فقدنا مهاجما بحجم بنزيما، ولكن لا نعاني من مشكلة هذا الموسم لأن لدينا لاعبا بإمكانه أن يسجل 45 هدفا".

وأردف: "راضون عن أداء مبابي، فهو يسجل الأهداف، وساهم في هدفين أمام دورتموند، ولا يوجد أحد في النادي يستعجل عليه، ولا يحتاج أيضًا للنصيحة في الكلاسيكو، لأن لديه من الخبرات الكافية في مواجهات سابقة أمام برشلونة".

وأكد كارلو أنشيلوتي أن "مبابي يستعد للكلاسيكو بكل هدوء وبساطة، ويثق في نفسه كثيرا، وأتوقع بصمة له غدا".