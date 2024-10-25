في غياب رونالدو، ماني يقود هجوم النصر أمام الخلود بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة الخلود، في المباراة المقرر لها، اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن فريق النصر أمام الخلود بسبب تفضيل بيولي مدرب العالمي أراحة النجم البرتغالي.

تشكيل النصر أمام الخلود

موعد مباراة الخلود ضد النصر في الدوري السعودي

تقام المباراة اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الخلود والنصر في الدوري السعودي

تبث مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الخلود والنصر عبر SSC1 SD بتعليق عائد العصيمي، وSSC1 HD بتعليق فارس عوض وأحمد النفيسة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

وقبل المباراة، يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد الفوز بـ 4 مباريات متتالية على الاتفاق ثم الوحدة والعروبة والشباب في الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.