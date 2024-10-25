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التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والقادسية بالدوري السعودي، وهذا موقف طارق حامد - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والقادسية بالدوري السعودي، وهذا موقف طارق حامد - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والقادسية بالدوري السعودي، وهذا موقف طارق حامد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - أعلن فريقا ضمك والقادسية عن تشكيل المباراة التي تجمعهما اليوم علي ملعب “ الأمير محمد بن فهد ”، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. 

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف ضمك عن مباراة فريقه وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها. 

تشكيل ضمك أمام القادسية 

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تشكيل القادسية أمام ضمك 

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ترتيب ضمك والقادسية في الدوري السعودي 

ويحتل فريق القادسية المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد ضمك في المركز الثالث عشر بـ 7 نقاط. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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