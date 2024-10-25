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موعد أول مران للأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

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موعد أول مران للأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

موعد أول مران للأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:37 صباحاً - النادي الأهلي، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا السبت بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب العودة من الإمارات صباح اليوم بعد حصد لقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي.

وصلت صباح اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج بكأس السوبر المحلي على حساب الزمالك ليلة أمس بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

113 لاعبًا شاركوا في فوز الأهلي بخمس عشرة نسخة لكأس السوبر المصري  

ونشر النادي الأهلي تقرير عن إحصائية تتضمن عدد اللاعبين الذين شاركوا في تتويج الأحمر بكافة بطولات كأس السوبر المصري على مدى  تاريخه.

وجاء التقرير كالتالي: شارك مائة وثلاثة عشر لاعبًا في فوز الأهلي بخمس عشرة بطولة في كأس السوبر المصري، وعلى رأسهم حسام عاشور الذي شارك في إحدى عشرة مباراة، يليه عمرو السولية في تسع مباريات

 

وكل من علي معلول ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات برصيد ثماني مباريات لكل منهم، وكل من رامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر برصيد سبع مباريات لكل منهم، وست مباريات لكل من وائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحي وياسر إبراهيم وبيرسي تاو.

وشارك ستة لاعبين في خمس مباريات، وثلاثة عشر لاعبًا في أربع مباريات، وأربعة عشر لاعبًا في ثلاث مباريات، وستة عشر لاعبًا في مباراتين، وخمسون لاعبًا شارك كل منهم في مباراة واحدة.

 

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، فاز بكأسها خمس عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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