الرياضة - 09:18 - نجم الأهلي السابق: الزمالك يستحق الإشادة.. كولر يتراجع.. ورضا سليم لم يقنعني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 09:18 صباحاً - أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أنه سعيد بانتصار المارد الأحمر وتحقيق كأس السوبر المصري، لكن في الوقت ذاته فأن فريق الزمالك يستحق التحية والإشادة بعد المستوى المميز على مدار 120 دقيقة، مبديًا غضبه من مارسيل كولر المدير الفني في ظل تراجع مستويات اللاعبين، بالإضافة لعدم انهاء اللقاء مبكرا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: «هناك علامات استفهام كثيرة ويجب على إدارة النادي الأهلي أن تكون حذرة من كولر الفترة المقبلة، لأنه بدأ يتراجع بشكل واضح، شعرت بأن رضا سليم بعيد تماما عن المستوى، وحسين الشحات واضح أنه كان يعاني من إصابة والمدرب رفض إخراجه».

وأضاف: «الأهلي عمل ضغط رهيب على الزمالك في الشوط الاول، ولكن اللياقة البدنية تراجعت، وإمام عاشور مستواه متراجع أيضا وليس في أفضل حالاته البدنية، والزمالك استحوذ كثيرا في الشوط الثاني ولكن لم يصل سوى في فرصة أو فرصتين».

وأكمل: «الأهلي كان من الصعب أن يخسر البطولة اليوم، لأنه كان سيفقد اللقب الثاني أمام الزمالك وهو الأمر الذي كان سوف يتسبب في حالة غضب كبيرة داخل النادي وبين الجماهير، وتم احتساب تسلل ضد سيف الجزيري منذ بداية اللعبة وهذه وجهة نظري».

وأكد: «كان يجب الدفع بـ أفشة مبكرا في ظل عدم قيام لاعبي الزمالك في الوسط بأداء المهام الدفاعية، ورضا سليم لم يقنعني منذ انتقاله للنادي الأهلي، وبيرسي تاو لن يقدم اي شئ جديد للأهلي، ولابد أن تتخذ الإدارة حذرها جيدًا، من مارسيل كولر، الذي يهدر العديد من اللاعبين المميزين، هناك عناصر كثيرة بعيدة عن المستوى».

وتابع: «الأهلي لديه هداف الدوري المغربي رضا سليم، ولم يستفد منه بشكل كبير، والواضح أن السبب في ذلك يرجع لكولر لعدم الاعتماد عليه كثيرا».

وواصل: «بدلاء الزمالك لم يفعلوا شيئا، ومحمد السيد أدى ما عليه وهو عنصر شاب وسجل ركلة ترجيح أيضا بشكل جيد، وشيكابالا لاعب رائع وحزنت لاضاعة الركلة، وهو غائب عن الملاعب منذ فترة طويلة».

واختتم: «أشعر أن شيكابالا يقوم بعمل مدير الكرة، ولم أكن مؤيدًا من الاساس لأن يقوم بالتسديد، وبالتأكيد شيكابالا وعمر جابر يشعرون بالضيق حاليا بسبب الركلات الضائعة».