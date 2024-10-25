الرياضة - 08:59 - سامي قمصان: الكل يقاتل في الأهلي.. الجيل الحالي مميز.. ورسالة الخطيب كلمة السر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية الفوز ببطولة السوبر المصري اليوم أمام الزمالك موجهًا الشكر للاعبين على المجهود الكبير.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف: الجميع في منظومة النادي الأهلي يسعى ويقاتل لإسعاد الجماهير دائمًا، ورسالتنا اليوم كانت واضحة بضرورة الفوز والتتويج باللقب بعد المساندة الكبيرة للفريق من الجماهير.

وأكد قمصان: الجميع في الأهلي يسعى لتقديم أفضل ما لديه بإخلاص للفوز بالبطولات.

وتابع: الجيل الحالي مميز، وأثبت للجميع أنه يكمل مسيرة أجيال سابقة خلدت اسمها في تاريخ النادي بالبطولات.

وأشار قمصان إلى أهمية التحضيرات التي سبقت مباراة الزمالك اليوم بداية من مارسيل كولر واللاعبين، ووصولًا إلى الكابتن محمود الخطيب ورسالته المهمة للاعبين قبل المباراة بـ24 ساعة عن أهمية الفوز والتركيز.