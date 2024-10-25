الرياضة - 08:59 - أشرف داري: فخور باللعب للنادي الأهلي كبير إفريقيا.. ولا أشعر أنني جديد في الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - وجه أشرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة للاعبي الأهلي والجمهور وإدارة النادي بعد التتويج بلقب السوبر المصري.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف داري قائلًا: فخور باللعب للنادي الأهلي وتمنيت المشاركة مع زملائي ولكن الإصابة أبعدتني، واللاعبون الذين يشاركون يؤدون بأفضل شكل ودورهم كان كبيرًا في تتويج الفريق اليوم بلقب السوبر.

واستكمل أشرف داري: انسجمت سريعًا لأنني اعتدت على اللعب في الأندية الكبيرة والأهلي هو كبير إفريقيا، ويضم لاعبين أصحاب خبرات وكان لهم دورًا عظيمًا في دعمي وشعوري أني عنصر ليس بجديد على الفريق.

واختتم: أتمنى أن يكون لي دور مع الأهلي دائمًا والمشاركة في التتويج بالبطولات لإسعاد الجماهير العظيمة التي تساند الفريق في كل المناسبات.