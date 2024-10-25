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الرياضة - 08:43 - «بيألف كتير».. نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بعد هزيمة السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:43 - «بيألف كتير».. نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بعد هزيمة السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:43 - «بيألف كتير».. نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بعد هزيمة السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 08:43 صباحاً - أبدى بشير التابعي نجم الزمالك السابق، رضاه التام رغم خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، مشيرا إلى أن محمد عواد حارس المرمى أصبح أهم لاعب في الفريق ويمثل 40% من قوة الفريق مؤخرًا، موضحا أن جوزيه جوميز أخطأ كثيرًا في مجريات اللقاء وبدأ بتشكيل غير جيد.

وقال التابعي عبر برنامج بوكس تو بوكس: «الزمالك كان من الممكن أن يحقق البطولة أيضا، وسنحت فرص في الشوط الثاني، وجوميز لم يتعامل جيدًا في بداية اللقاء، رغم الخسارة ولكن أنا سعيد بأداء اللاعبين وخصوصا محمد عواد».

وأضاف التابعي: «أول مرة أرى أن الحكم يخرج لرؤية التسلل، لم يسبق لي أن شاهدت مثل هذه الحالة مسبقا، التسلل قد يكون تم احتسابه على زياد كمال».

وتابع: «زيزو قدم مستوى جيد في اللقاء، ويمتاز باللياقة البدنية العالية بكل تأكيد، وطبيعي أن يكون هناك توفيق من عدمه في ركلات الترجيح، لا يجب تضخيم الأمور أكثر من اللازم، سواء وفق شيكابالا أو اي لاعب آخر، في النهاية هي ركلات غير مضمونة مطلقا».

وواصل: «كولر يصبر على التغييرات كثيرة لأنه يرى أن الأساسي في أسوأ حالاته أفضل من العنصر الموجود على مقاعد البدلاء وهي وجهة نظري في قرارات كولر بالدفع باللاعبين في المباريات».

وأشار إلى أن الزمالك لم يكن مستواه جيد في لقاء السوبر الافريقي، والأهلي أيضا كان سيئًا وفي أسوأ حالاته، موضحا أن جوزيه جوميز يقوم بـ«التأليف كثيرًا» في المباريات بشكل واضح.

واختتم: «لم يكن هناك داعٍ من الأساس لتغيير طريقة لعب الزمالك أمام الأهلي، سبق وحقق المكسب بطريقة لعب معينة، كان عليه الاستمرار بهذا المستوى».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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