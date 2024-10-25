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اليوم، 9 لقاءات في الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

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اليوم، 9 لقاءات في الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

اليوم، 9 لقاءات في الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:42 صباحاً - دوري القسم الثاني ب، تُقام اليوم الجمعة  9 مباريات في إطار الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد “المجموعة الأولى الرئيسية” في دوري القسم الثاني "ب" والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الأولى والثانية.  

وشهدت الجولة ذاتها إقامة مباراة ضمن مجموعتي الصعيد مساء أمس الخميس والتي جمعت بين فريقي طامية والواسطي المتواجدان في المجموعة الثانية. 

وعلي صعيد متصل فمن المقرر ان تقام اليوم الحمعة مباراة ضمن المجموعة الثالثة لمجموعتي القاهرة بين فريقي 6 أكتوبر والمريخ.  

 

مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب"

 

قوص ضد المدينة المنورة

النصر للتعدين ضد مركز شباب سوهاج 

الألومنيوم ضد شبان قنا

طهطا ضد كيما أسوان 

الأقصر ضد مكادي

مباريات اليوم للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب" 

 

أسمنت أسيوط ضد تليفونات بني سويف 

مسار ضد الفيوم

مصر المقاصة ضد المنيا 

نجوم مصر ضد البداري  

بني مزار ( باي ) 

طامية ضد الواسطي  1-1 

 

نتائج  مباريات  الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 0 

النصر للتعدين ضد شبان قنا  1ـ1 

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  1ـ1 

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية 

 تليفونات بني سويف ضد الواسطي  0ـ2 

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون  1ـ2 

نجوم مصر ضد مصر المقاصة  0ـ1 

بني مزار ضد المنيا  0ـ2 

 مركز شباب طامية ضد البداري 1-1 

الفيوم ( باي ) 

نتائج  مباريات  الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الأولي 

قوص ضد كيما أسوان 1ـ3

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا  0ـ2 

الألومنيوم ضد مكادي  2ـ1

طهطا ضد النصر للتعدين  1ـ2 

الأقصر ضد المدينة المنورة  1ـ0 

 المجموعة الثانية 

 

 المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

أسمنت أسيوط ضد الواسطي  2ـ0

مسار ضد طامية 2ـ0

 مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0

 الفيوم ضد البداري 1ـ2 

نجوم مصر ( باي ) 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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