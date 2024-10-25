اليوم، 9 لقاءات في الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 07:42 صباحاً - دوري القسم الثاني ب، تُقام اليوم الجمعة 9 مباريات في إطار الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد “المجموعة الأولى الرئيسية” في دوري القسم الثاني "ب" والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الأولى والثانية.
وشهدت الجولة ذاتها إقامة مباراة ضمن مجموعتي الصعيد مساء أمس الخميس والتي جمعت بين فريقي طامية والواسطي المتواجدان في المجموعة الثانية.
وعلي صعيد متصل فمن المقرر ان تقام اليوم الحمعة مباراة ضمن المجموعة الثالثة لمجموعتي القاهرة بين فريقي 6 أكتوبر والمريخ.
مباريات اليوم للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني "ب"
قوص ضد المدينة المنورة
النصر للتعدين ضد مركز شباب سوهاج
الألومنيوم ضد شبان قنا
طهطا ضد كيما أسوان
الأقصر ضد مكادي
مباريات اليوم للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"
أسمنت أسيوط ضد تليفونات بني سويف
مسار ضد الفيوم
مصر المقاصة ضد المنيا
نجوم مصر ضد البداري
بني مزار ( باي )
طامية ضد الواسطي 1-1
نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الأولى
الأقصر ضد كيما أسوان 1ـ 0
النصر للتعدين ضد شبان قنا 1ـ1
مركز شباب سوهاج ضد مكادي 1ـ1
طهطا ضد قوص 0ـ0
الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1
المجموعة الثانية
تليفونات بني سويف ضد الواسطي 0ـ2
أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون 1ـ2
نجوم مصر ضد مصر المقاصة 0ـ1
بني مزار ضد المنيا 0ـ2
مركز شباب طامية ضد البداري 1-1
الفيوم ( باي )
نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الأولي
قوص ضد كيما أسوان 1ـ3
مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا 0ـ2
الألومنيوم ضد مكادي 2ـ1
طهطا ضد النصر للتعدين 1ـ2
الأقصر ضد المدينة المنورة 1ـ0
المجموعة الثانية
المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0
أسمنت أسيوط ضد الواسطي 2ـ0
مسار ضد طامية 2ـ0
مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0
الفيوم ضد البداري 1ـ2
نجوم مصر ( باي )
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