وفاة نجم منتخب المغرب السابق عبد العزيز برادة بشكل مفاجئ، ومرسيليا وسان جيرمان ينعياه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:46 صباحاً - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم وفاة اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة عن عمر يناهز 35 عامًا، جراء أزمة قلبية مفاجأة.

ونعى الاتحاد المغربي لكرة القدم الخميس وفاة اللاعب الدولي المغربي السابق عبد العزيز برادة، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عاما جراء أزمة قلبية مفاجئة.

وكتب الاتحاد عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي السابق، المرحوم عبد العزيز برادة، ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه، وكذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل".

وعبر نادي مرسيليا عن حزنه لرحيل لاعبه السابق عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "ارقد بسلام يا عبد العزيز. تلقى النادي ببالغ الحزن نبأ وفاة لاعبه السابق الدولي المغربي. ارتدى برادة ألوان مرسيليا لمدة موسمين بعد انضمامه في صيف 2014، ويقدم النادي خالص التعازي لعائلته وأحبائه".

وفي بيان مماثل، نشر نادي باريس سان جيرمان على "إكس": "ببالغ الحزن علم باريس سان جيرمان بوفاة اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة. نتقدم بأصدق التعازي لعائلته وأحبائه".

من هو عبد العزيز برادة؟

وُلد عبدالعزيز برادة ونشأ في فرنسا لأسرة من أصول مغربية، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي سينار مويسي مطلع الألفية الحالية، وانتقل منه إلى رديف باريس سان جيرمان.

وبجانب باريس، لعب برادة مع خيتافي وأولمبيك مارسيليا وأنطاليا سبور في أوروبا، ثم انتقل إلى الإمارات ليلعب مع فريقي الجزيرة (2013-2014) والنصر (2016-2018).

بعد ذلك انضم لاعب الوسط الراحل إلى الشحانية القطري، ثم أنهى مسيرته في عام 2021 مع أحد أندية الهواة في فرنسا.

وعلى المستوى الدولي لعب برادة مع منتخب المغرب بين عامي 2012 و2015، وخلال تلك الفترة شارك في 26 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

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