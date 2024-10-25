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متسابقة سعودية تخطف أنظار باسم يوسف برقصها في Arabs Got Talent (فيديو) - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 10 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 10 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 10 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:30 صباحاً - يشهد  اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 مجموعة من المواجهات  في مختلف الدوريات العربية والأوروبية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد نوتينجهام -  10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية-  beIN Sports HD 1. 


مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إشبيلية - 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية -  beIN Sports HD 3.


موعد مباريات الدوري الألماني 

ماينز ضد مونشنجلادباخ -  9.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية - بي ان سبورت 5


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

رين ضد لوهافر-  9.45مساءً بتوقيت مصر والسعودية - بي إن سبورت 4


موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة


أودينيزي ضد كالياري -  7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
 


تورينو ضد كومو-  9.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


القادسية ضد ضمك - 5.40 مساءً بتوقيت مصر والسعودية- SSC 1


الخلود ضد النصر-  6.05 مساءً بتوقيت مصر والسعودية- SSC اكسترا


أهلي جدة ضد الأخدود - 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية - SSC 1.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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