مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 10 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 05:30 صباحاً - يشهد اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 مجموعة من المواجهات في مختلف الدوريات العربية والأوروبية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد نوتينجهام - 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية- beIN Sports HD 1.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول ضد إشبيلية - 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية - beIN Sports HD 3.



موعد مباريات الدوري الألماني

ماينز ضد مونشنجلادباخ - 9.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية - بي ان سبورت 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين ضد لوهافر- 9.45مساءً بتوقيت مصر والسعودية - بي إن سبورت 4



موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة



أودينيزي ضد كالياري - 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.





تورينو ضد كومو- 9.45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي



القادسية ضد ضمك - 5.40 مساءً بتوقيت مصر والسعودية- SSC 1



الخلود ضد النصر- 6.05 مساءً بتوقيت مصر والسعودية- SSC اكسترا



أهلي جدة ضد الأخدود - 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية - SSC 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.