جه يكحلها عماها، رد فعل غريب من مانشيني بعد إقالته من تدريب المنتخب السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 04:42 صباحاً - في رد فعل غريب أثار سخرية وردود الأفعال في الأوساط الكروية السعودية وبين منصات التواصل بعد ساعات قليلة من إقالته من تدريب المنتخب السعودي الأول رسميًّا، نشر الإيطالي روبرتو مانشيني على حسابه الرسمي في منصة "إنستجرام" صورة لترتيب المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2024، حيث يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بخمس نقاط وبفارق الأهداف متأخرًا عن أستراليا فيما يملك المنتخب الياباني 10 نقاط كاملة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، التوصل لاتفاق مع الإيطالي روبرتو مانشيني يتضمن إنهاء التعاقد معه كمدرب للمنتخب الأول.

وقال في بيان: "توصل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم لاتفاق مشترك يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية، يتقدم المجلس بالشكر للمدرب روبرتو مانشيني متمنين له التوفيق في مسيرته".

وبهذا المنشور أثار مانشيني سخرية جل المتابعين خصوصًا أن جمع 5 نقاط من 4 مباريات وعدم الفوز بأي مباراة داخل القواعد لا يبدو إنجازا كرويا كبيرا حتى ينشره مانشيني على حسابه الرسمي.

وفي رد فعل غريب جدا، نشر المدرب الإيطالي على حسابه الرسمي في منصة "إنستجرام" صورة لترتيب المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2024، حيث يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بخمس نقاط وبفارق الأهداف متأخرا عن أستراليا فيما يملك المنتخب الياباني 10 نقاط كاملة.

رد الإعلامي السعودي عبد العزيز المرسل على منشور روبرتو مانشيني بالقول: "لأن مانشيني نشر ترتيب منتخبنا السعودي بعد إقالته وكأنه يفاخر بالترتيب الثالث، أود إهداءه هذه الصورة".

ونشر المرسل صورة الترتيب مع صورة مأخوذة من شاشة تتضمن حظرا للمدرب الإيطالي على منصات التواصل.

وأحرز المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة في المباريات الأربع التي خاضها لحساب تصفيات مونديال 2026 فيما لم يحقق أي فوز داخل الأراضي السعودية في 3 مباريات، حيث خسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين وإندونيسيا.

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