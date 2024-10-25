طاهر محمد: قاتلنا من أجل الفوز بالسوبر المصري وأهدي اللقب إلى جماهير الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:51 صباحاً - أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي ‏بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في نهائي البطولة الذي ‏أقيم على استاد محمد بن زايد بالإمارات.‏

وقال طاهر إن الأهلي قاتل على الفوز باللقب وهو ما ظهر على مدار المباراة، من خلال الفرص التي أتيحت للفريق، وإصرار اللاعبين في مجمل أحداث المباراة على تحقيق الفوز.‏

وأهدى طاهر اللقب إلى جماهير الأهلي التي احتشدت في مدرجات محمد بن زايد بالإمارات ‏لمساندة الفريق والتتويج باللقب، وإلى جماهير الأهلي بشكل عام، موجهًا الشكر لهم على الدعم ‏والمساندة.‏

تُوج فريق بطلًا لـ كأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يتجه الفريقان لركلات الترجيح.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية