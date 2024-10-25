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أكرم توفيق: أنا أي مكان في الملعب ألعب فيه والحمد لله ما خذلناش الجماهير - أخبار كلمتك

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أكرم توفيق: أنا أي مكان في الملعب ألعب فيه والحمد لله ما خذلناش الجماهير - أخبار كلمتك

أكرم توفيق: أنا أي مكان في الملعب ألعب فيه والحمد لله ما خذلناش الجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:35 صباحاً - أعرب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بفوز القلعة الحمراء بلقب كأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس. 

وقال أكرم توفيق في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كنا لا نريد أن نخذل الجماهير، والحمد لله أن هذا لم يحدث، بالنسبة للعب في مركز الظهير الأيمن، كلنا لاعبين كبار وأنا أقل واحد فيهم".


وتابع: "أتمنى أن يعود محمد هاني وكريم فؤاد من الإصابة بالسلامة، وعمر كمال لا يحتاج إلى كلام".

وأضاف: أنا بالنسبة لي، أي مكان في الملعب ألعب فيه كنا مركزين على أن لا يعود الجمهور حزين، أضعنا فرصًا كثيرة وشعرت أن المباراة قد تهرب منا بعدما أهدر رضا سليم ركلة الترجيح".


بينما طاهر محمد طاهر زميله بالفريق، قال في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أنا ألعب في أي مركز، وتحت أمر المدير الفني في أي شيء، كلنا نساعد بعض كفريق، وكل لاعب لديه تنوع في الأداء والمراكز، وهذا أمر جيد للفريق لأن الموسم طويل جدًا".

وأتم: "المدرب واثق فيّ، وهذه نقطة تساعدني في الملعب، وزملائي أيضًا، وسام تحدث معي بشكل جيد وكل زملائي واثقون في، اليوم لم يكن هناك أي شيء سوى الفوز، الفترة الماضية كانت صعبة، والحمد لله على الفوز"

 

وتُوج فريق بطلًا لـ كأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يتجه الفريقان لركلات الترجيح.

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تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة  المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

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تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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