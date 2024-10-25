الرياضة - 01:02 - الكومي يكشف موقف جوميز بعد خسارة الزمالك لكأس السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:02 صباحاً - كأس السوبر المصري.. كشف الإعلامي إيهاب الكومي، موقف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، عقب هزيمة الفارس الأبيض أمام الأهلي بكأس السوبر المصري.

وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد ، إن الزمالك يثق بشكل كامل في جوزيه جوميز، وهناك تجديد ثقة في المدرب خلال الفترة المقبلة.

وتابع الكومي إنجوزيه جوميز مستمر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، ومسئولو الزمالك أبلغوا اللاعبين بأنهم قدموا أفضل أداء خلال اللقاء، مشددا إن المجلس لديه ثقة في كل اللاعبين لتقديم أفضل مستوى خلال المسابقات القادمة المحلية والقارية.