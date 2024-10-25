الرياضة - 01:02 - مـكـنـش دوره يشوط.. حتحوت يفجر مفاجأة عن ركلة ترجيح شيكابالا الضائعة أمام الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:02 صباحاً - فجر الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة بشأن ركلة الترجيح المهدرة من جانب محمود شيكابالا قائد نادي الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد ، إن محمود شيكابالا طلب تسديد ركلة الترجيح من أجل حسم اللقب للزمالك ولكنه فشل في تسجيله.

وتابع حتحوت:" شيكابالا طلب التسديد ومكنش دوره ومن حظه السيئ أن أهدر ركلة جزاء التي كانت سببا في عودة الأهلي من جديد".

وأوضح حتحوت، إن محمود شيكابالا وعمر جابر دخلا في نوبة بكاء في غرفة خلع ملابس الزمالك، بعد ضياع اللقب".