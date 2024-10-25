محمد رمضان: الأهلي منظومة كبيرة وصعب أن يخسر بطولتين متتاليتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:01 صباحاً - قال محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إن القلعة الحمراء تستحق الفوز بلقب كأس السوبر المصري بعد ‏الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالإمارات في نهائي ‏البطولة.‏

وأضاف المدير الرياضي: "صعب أن نخسر بطولتين متتاليتين. لاعبو الأهلي كان لديهم ‏الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، وهو ما ظهر خلال المردود الفني للأهلي بشكل عام على ‏مدار المباراة، لا سيما في الشوط الأول الذي كان الفريق قادرًا خلاله على حسم المباراة". ‏

وأشار رمضان إلى أن الأهلي كان يحتاج إلى الفوز باللقب لإسعاد الجماهير سواء التي ‏حضرت في مدرجات محمد بن زايد أو جميع الجماهير بشكل عام التي دائمًا تساند الفريق ‏وتدعمه.‏

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي منظومة كبيرة، وأنه يحاول أن يستكمل ‏ما قدمه من سبقه، وهو ما اعتاد عليه الجميع داخل النادي.‏

وتُوج فريق بطلًا لـ كأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يتجه الفريقان لركلات الترجيح.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية