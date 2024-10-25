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مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 01:01 صباحاً - سقط  مانشستر يونايتد في فخ التعادل خارج أرضه مع فنربخشة (1-1)، ضمن الجولة الثالثة بالدوري الأوروبي.


وتقدم كريستيان إريكسن للمان يونايتد بهدف في الدقيقة 15، قبل أن يسجل يوسف النصيري، هدف التعادل للفريق التركي في الدقيقة 49.


وبهذه النتيجة، وصل فنربخشة للنقطة الخامسة في المركز 14، بينما استقر المان يونايتد في المركز 21 برصيد 3 نقاط.

 

ومن أول فرصة حقيقية، استطاع اليونايتد إحراز هدف التقدم من تسديدة قوية أطلقها إريكسن، عجز ليفاكوفيتش عن التصدي لها.

وبعد دقائق معدودة من بداية الشوط الثاني، أدرك النصيري التعادل لفريقه بعدما ارتقى لعرضية، موجها ضربة رأسية قوية، عجز أونانا عن ردها.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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