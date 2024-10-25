الرياضة - 12:46 - طاهر: الأهلي قاتل أمام الزمالك وفاز بكأس السوبر عن جدارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وقال طاهر إن الأهلي قاتل على الفوز باللقب وهو ما ظهر على مدار المباراة، من خلال الفرص التي أتيحت للفريق، وإصرار اللاعبين في مجمل أحداث المباراة على تحقيق الفوز.

وأهدى طاهر اللقب إلى جماهير الأهلي التي احتشدت في مدرجات محمد بن زايد بالإمارات لمساندة الفريق والتتويج باللقب، وإلى جماهير الأهلي بشكل عام، موجهًا الشكر لهم على الدعم والمساندة.