الرياضة - 12:46 - عمرو السولية: الأداء الرجولي وراء فوز الأهلي باللقب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - أعرب عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم.

وأشار السولية إلى أن المكسب تحقق بتوفيق الله والأداء الرجولي وقتال اللاعبين طوال ١٢٠ دقيقة أمام منافس قوي مثل الزمالك.

واستكمل: توقيت الفوز بالسوبر المصري مهم ودفعة لنا كلاعبين، وتأكيد أن الأهلي حينما يخسر بطولة يعود لينافس على عشرة ألقاب من أجل حصدها، وأن البداية للتصحيح كانت اليوم أمام الزمالك.

وشدد السولية في ختام حديثه على أنه لا يحب الحديث كثيرًا بقدر التركيز دائمًا في التدريبات والمباريات، وهذا ما تعود عليه داخل النادي الأهلي.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.