الرياضة - 12:46 - مصطفى شوبير: الأهلي قدم بطولة قوية.. ونهدي اللقب للجماهير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - أكد مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين كان لديهم الثقة الكاملة في الفوز بلقب السوبر رغم الفرص التي أهدرت على مدار مباراة الزمالك في نهائي البطولة، والتي لم يحالف الفريق التوفيق خلالها قبل أن يتوج الأهلي باللقب من خلال ركلات الترجيح.

وقال شوبير: شكرًا للجماهير التي تواجدت اليوم في مدرجات محمد بن زايد لدعم اللاعبين. قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك نستحق عليها الفوز باللقب. لم نفقد الأمل في التتويج وكان لدينا يقين وثقة تامة في الفوز بنهائي البطولة.

وأشار حارس الأهلي إلى أن المنافسة في حراسة المرمى يتمناها الجهاز الفني وفي غاية الأهمية لأي مدير فني، والذي يحترم الجميع قراره، لافتًا إلى أن جميع الحراس في كامل الجاهزية وتحت تصرف الجهاز الفني في أي وقت.

ووجه مصطفى شوبير رسالة إلى جماهير الأهلي مؤكدًا أنها السر وراء كل فوز يحققه الفريق بدعمها ومساندتها، وأن دعمهم له بشكل شخصي وللفريق بشكل عام وسام على صدره.