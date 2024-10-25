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الرياضة - 12:46 - يحيى عطية الله: سعيد بأول ألقابي مع الأهلي وأتمنى حصد المزيد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - يحيى عطية الله: سعيد بأول ألقابي مع الأهلي وأتمنى حصد المزيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - يحيى عطية الله: سعيد بأول ألقابي مع الأهلي وأتمنى حصد المزيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - أعرب يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فخره بالتتويج بلقبه الأول مع النادي الأهلي، متمنيًا أن تستمر هذه المسيرة بمزيد من البطولات مع الفريق.

ووجه عطية الله الشكر لزملائه اللاعبين على الدعم والمساندة له منذ انضمامه للأهلي وهو ما ساعد في انسجامه سريعًا.

وأتم عطية الله حديثه: بطولات الأهلي لا تتوقف، وأتمنى أن أكون عنصرًا مؤثرًا في كل البطولات القادمة مع الفريق.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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