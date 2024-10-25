الرياضة - 12:46 - جمال الغندور: هدف الزمالك تسلل وقرار أمين عمر صحيح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - كشف الخبير التحكيمي جمال الغندور، مدى صحة قرار أمين عمر حكم نهائي السوبر المصري في هدف الزمالك الملغي بداعي التسلل.
وتابع خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" قرار أمين عمر صحيح مليون% والهدف تسلل واضح على سيف الجزيرى ".
وأضاف:"سيف الجزيري أعاق رؤية مدافع الأهلي وكان متواجد في موقف تسلل لذلك فقرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف".
وأختتم:" خروج الحكم لرؤية تقنية الفيديو ليس بسبب التسلل نفسه ولكنه لرؤية إذا كان الجزيري أعاق رؤية مدافع الأهلي من عدمه".
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