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الرياضة - 12:46 - جمال الغندور: هدف الزمالك تسلل وقرار أمين عمر صحيح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - جمال الغندور: هدف الزمالك تسلل وقرار أمين عمر صحيح - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - جمال الغندور: هدف الزمالك تسلل وقرار أمين عمر صحيح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - كشف الخبير التحكيمي جمال الغندور، مدى صحة قرار أمين عمر حكم نهائي السوبر المصري في هدف الزمالك الملغي بداعي التسلل.

وتابع خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" قرار أمين عمر صحيح مليون% والهدف تسلل واضح على سيف الجزيرى ".

وأضاف:"سيف الجزيري أعاق رؤية مدافع الأهلي وكان متواجد في موقف تسلل لذلك فقرار الحكم صحيح بإلغاء الهدف".

وأختتم:" خروج الحكم لرؤية تقنية الفيديو ليس بسبب التسلل نفسه ولكنه لرؤية إذا كان الجزيري أعاق رؤية مدافع الأهلي من عدمه".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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