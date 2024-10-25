الرياضة - 12:46 - سبب إلغاء المؤتمر الصحفي لجوميز بعد خسارة الزمالك لقب السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهائي السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت في أبوظبي.
جاء قرار إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب عدم حضور الصحفيين للمؤتمر.
وتوج فريق الأهلي ببطولة السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد محمد بن زايد في إطار نهائي كأس السوبر المصري، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.
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