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الرياضة - 12:46 - سبب إلغاء المؤتمر الصحفي لجوميز بعد خسارة الزمالك لقب السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - سبب إلغاء المؤتمر الصحفي لجوميز بعد خسارة الزمالك لقب السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - سبب إلغاء المؤتمر الصحفي لجوميز بعد خسارة الزمالك لقب السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهائي السوبر المحلي أمام الأهلي التي أقيمت في أبوظبي.

جاء قرار إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب عدم حضور الصحفيين للمؤتمر.

وتوج فريق الأهلي ببطولة السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك 7-6 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد محمد بن زايد في إطار نهائي كأس السوبر المصري، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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