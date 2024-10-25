الرياضة - 12:46 - رضا سليم: شعور الفوز بالبطولات مع الأهلي ممتع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - أعرب رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك.

ووجه رضا سليم التهنئة لزملائه اللاعبين على المجهود الكبير، وكذلك لإدارة النادي على المساندة الدائمة لكل عناصر الفريق.

وأضاف رضا سليم: جمهور الأهلي كبير ويستحق هذا المكسب ونشكره على المساندة الدائمة والوقوف خلف اللاعبين.

وأتم رضا سليم حديثه: شعور الفوز بالبطولات مع النادي الأهلي ممتع. نسعى دائمًا كلاعبين لبذل كل ما نملك من مجهود لاستمرار مسيرة البطولات مع النادي.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.