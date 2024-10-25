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الرياضة - 12:46 - أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بلقب السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بلقب السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - أول تعليق من إمام عاشور بعد فوز الأهلي بلقب السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - أكد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك جاء نتاج جهد كبير وعمل شاق من كافة لاعبي الفريق والجهاز الفني، الذين سعوا بقوة لحصد لقب البطولة، ومصالحة الجماهير الوفية.

وأكد عاشور أن هذه هي شخصية الأهلي الذي اعتاد على الفوز بالبطولات دائمًا، مؤكدًا أن لاعبي الفريق كانوا رجالًا وأدوا ما عليهم بإخلاص كبير، ووجه تهنئته لجماهير الأهلي التي تدعم الفريق باستمرار وتستحق فرحة البطولات.

وشدد إمام عاشور على أن الأهلي عندما يتعثر في أي بطولة يعرف جيدًا كيف يقف على قدميه من جديد ويعود للوقوف سريعًا على منصات التتويج، لأن هذه هي شخصية البطل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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