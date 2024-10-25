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الرياضة - 12:46 - محمد رمضان: الأهلي صعب أن يخسر بطولتين متتاليتين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - محمد رمضان: الأهلي صعب أن يخسر بطولتين متتاليتين - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - محمد رمضان: الأهلي صعب أن يخسر بطولتين متتاليتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - قال محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي، إن الأهلي استحق الفوز بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالإمارات في نهائي البطولة.

وأضاف المدير الرياضي: صعب أن نخسر بطولتين متتاليتين. لاعبو الأهلي كان لديهم الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، وهو ما ظهر خلال المردود الفني للأهلي بشكل عام على مدار المباراة، لا سيما في الشوط الأول الذي كان الفريق قادرًا خلاله على حسم المباراة.

وأشار رمضان إلى أن الأهلي كان يحتاج إلى الفوز باللقب لإسعاد الجماهير سواء التي حضرت في مدرجات محمد بن زايد أو جميع الجماهير بشكل عام التي دائمًا تساند الفريق وتدعمه.

واختتم محمد رمضان تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي منظومة كبيرة، وأنه يحاول أن يستكمل ما قدمه من سبقه، وهو ما اعتاد عليه الجميع داخل النادي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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