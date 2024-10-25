ربيعة: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والتتويج باللقب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:45 صباحاً - أعرب رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، مؤكدًا أن شخصية النادي كان لها الأثر الأكبر والعامل الأهم في التتويج باللقب.

وقال ربيعة عقب التتويج بكأس السوبر إن الجميع في الأهلي يعمل بجهد ولا يتكلم كثيرًا، وعندما يفقد الفريق أي بطولة لا يتوقف عندها كثيرًا، بل يبدأ التفكير في البطولة التي تليها ويكون لديه سعي كبير من أجل التتويج بها.

وأضاف رامي ربيعة أن الاحتفال بالبطولة في الأهلي لا يأخذ وقتًا طويلًا، لأن الجميع يفكر في البطولة التي تليها وهذا ما يفكر فيه اللاعبون الآن، حيث يسعى اللاعبون للفوز على العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، لأن شخصية الأهلي تفرض على الجميع التفكير دائمًا في التتويج بالمزيد من البطولات.

تُوج فريق بطلًا لـ كأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يتجه الفريقان لركلات الترجيح.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

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