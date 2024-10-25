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وسام أبو علي يكشف سر بكائه أثناء ركلات الترجيح ويهدي السوبر المصري للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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وسام أبو علي يكشف سر بكائه أثناء ركلات الترجيح ويهدي السوبر المصري للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يكشف سر بكائه أثناء ركلات الترجيح ويهدي السوبر المصري للشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 25 أكتوبر 2024 12:45 صباحاً - السوبر المصري، كشف الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي سر بكائه الشديد أثناء ركلات الترجيح خلال مواجهة الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري. 

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا سعيد جدًّا بالفوز بالسوبر ومن فريق كبير ورغم أنني لا أبكي بسهولة لكنه شعور رغمًا عني لم أستطع التحكم في أعصابي ومنع بكائي".

وأضاف:"عندما صد محمد الشناوي ضربة الترجيح تذكرت السوبر الإفريقي ومع كل ضربة كنت امشي خسارة السوبر المحلي مثلما حدث في السوبر الإفريقي "

واهدي وسام لقب كأس السوبر المصري لجماهير النادي الأهلي والشعب الفلسطيني.

 

مباراة الأهلي والزمالك 

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بثًا مباشرًا لمراسم تتويج المارد الأحمر الفريق عقب التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 عقب انتهاء وقت المباراة بالتعادل السلبي.  

وتُوج الفريق الأحمر بطلًا لـ كأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس السوبر المصري.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يتجه الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي 7_6

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تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة  المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

 

تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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